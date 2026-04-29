В результате реформ, проводимых в сфере градостроительства в Азербайджане, утверждены генеральные планы 68 городов.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на мероприятии в Баку под названием «Развитие предпринимательства — сильная экономика».

По его словам, из 79 городов страны генпланы 68 уже разработаны и утверждены, работа по оставшимся 11 городам продолжается.

«Обновлённые генеральные планы делают развитие городов системным и прогнозируемым, создают правовую ясность и повышают инвестиционную привлекательность для предпринимательской деятельности», — отметил он.

А. Гулиев подчеркнул, что за последние 20 лет в стране реализованы масштабные реформы в сфере градостроительства и строительства.

«За этот период совершенствовалась нормативно-правовая база, развивалось территориальное планирование и были цифровизированы механизмы регулирования. В результате упрощения процедур выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в стране в настоящее время на основе проектирования действует около тысячи субъектов», — добавил он.