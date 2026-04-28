Верховный суд изложил правовую позицию по делам о ДТП с наездом на пешехода. Поводом стало уголовное дело, в котором обвиняемый, не имея водительских прав, нарушил ПДД, совершил наезд со смертельным исходом и покинул место происшествия. При этом в материалах указывалось на его психическое расстройство.

Апелляционный суд оправдал фигуранта из-за недостатка доказательств. Свидетельские показания противоречили друг другу, часть из них не подтвердилась данными операторов связи, а экспертиза психического состояния также учитывалась при оценке дела. В итоге суд пришёл к выводу, что лицо, совершившее преступление, не установлено.

Верховный суд подчеркнул: доказательства должны оцениваться в совокупности и устранять сомнения. При их наличии действует презумпция невиновности — все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

Вместе с тем суд указал на процессуальную ошибку: дело направлялось не с обвинительным актом, а для решения вопроса о принудительном лечении. В таких случаях при недоказанности причастности нужно прекращать дело, а не выносить оправдательный приговор.

Решение апелляции отменено, дело направлено на новое рассмотрение.