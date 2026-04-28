Война с Ираном, несмотря на невовлечённость НАТО напрямую, выявила системные слабости альянса, которые могут критически проявиться в случае конфликта с Россией, пишет Politico.

Во-первых, нехватка боеприпасов. США уже израсходовали около половины запасов ключевых ракет Patriot. Французские власти предупреждают о дефиците Aster и Mica уже в первые недели войны. Оборонные компании, включая Rheinmetall и MBDA, фиксируют резкий рост спроса и риск нехватки. На этом фоне Россия, по оценкам экспертов, производит до 6–7 тысяч ударных беспилотников в месяц, что может быстро истощить запасы ПВО НАТО.

Во-вторых, проблемы с господством в воздухе. Несмотря на интенсивную воздушную кампанию США, Иран продолжает наносить удары по странам Персидского залива. Это ставит под сомнение саму концепцию принуждения противника через бомбардировки. Эксперты считают, что НАТО придётся пересматривать стратегию и делать ставку на дальнобойное высокоточное оружие для ударов по инфраструктуре противника.

В-третьих, слабость военно-морских сил. Ограниченное участие европейских флотов в регионе показало нехватку инвестиций и низкую готовность. Показательный пример — британский эсминец HMS Dragon, который после развёртывания был вынужден вернуться в порт из-за технической неисправности. При этом в потенциальном конфликте с Россией флот будет играть ключевую роль, включая борьбу с подлодками и носителями ракет «Калибр».

В-четвёртых, внутренний раскол. Война усилила разногласия внутри НАТО. Существует риск, что в случае прямого конфликта часть стран ограничится символическим участием или вовсе откажется от активных действий.

В-пятых, фактор Украины. Уже в первые дни конфликта Киев направил специалистов по беспилотникам на Ближний Восток и заключил долгосрочные оборонные соглашения со странами региона. Эксперты считают, что НАТО необходимо активнее использовать украинский опыт и создавать «пояс» противодействия дронам ближе к границам с Россией.