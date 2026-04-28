В Баку и на Абшеронском полуострове 29 апреля ожидается облачная погода.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, утром и вечером в столице и на полуострове прогнозируются дожди, местами интенсивного характера. Днем ожидается усиление умеренного северо-западного ветра.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 8–11°, днем — 12–15° тепла. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60–70%.

В регионах страны временами ожидаются осадки, местами сильные, возможны грозы и град. В горных районах прогнозируется снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха по регионам ночью составит 7–12°, днем — 15–20° тепла, в горных районах ночью — 1–6°, днем — 7–12°, местами до 16° тепла.