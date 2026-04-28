В Сабунчинском районе Баку устранят обрушение внутреннего канализационного коллектора.

Соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

Согласно документу, аварийные работы будут проведены в туннеле на улице улица А.Асадуллаева в Сабунчинском районе, где произошло обрушение внутреннего канализационного коллектора.

Также предусмотрено полное восстановление линии.