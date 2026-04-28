Прием учащихся в первый класс в Азербайджане начнется в начале мая.

Об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров на сегодняшнем брифинге.

По его словам, регистрация будет осуществляться в период с 1 по 6 мая.

Он отметил, что примерно в 70–80 образовательных учреждениях будет действовать система приоритетного приема. В первую очередь регистрация будет проводиться для граждан, проживающих на закрепленной за школами территории, после чего возможность подачи заявлений получат и остальные заявители.