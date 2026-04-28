Завершается срок регистрации на первый этап вступительного экзамена.

Как сообщает Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ), по состоянию на 10:30 28 апреля по I группе специальностей зарегистрировались 31 425 абитуриентов, 25 867 — по II группе, 26 057 — по III группе и 6 222 — по IV группе. В общей сложности регистрацию прошли 89 571 абитуриент.

Абитуриенты, желающие принять участие в первой попытке второго этапа вступительного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей, должны до 29 апреля 23:59, используя логин и пароль личного кабинета, зайти на соответствующий сайт ГЭЦ и выбрать группу специальностей, по которой они будут сдавать экзамен.

В экзаменах смогут участвовать только те абитуриенты, которые зарегистрировались до указанного срока.

Отмечается, что первая попытка второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения пройдет 24 мая по II и III группам, а 7 июня — по I и IV группам. Для абитуриентов III группы, выбравших одну из экзаменационных подгрупп, дополнительный экзамен по географии состоится 7 июня.