Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане по состоянию на 28 апреля.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в некоторых районах страны сохраняются нестабильные погодные условия.

В отдельных местах продолжает дуть северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает в Баку и на Абшеронском полуострове 28 м/с, в Геранбое — 23 м/с, в Нафталане — 19 м/с, в Шабране — 16 м/с.

Количество выпавших осадков составило: в Шахбузе — 12 мм, в Грыз — 9 мм, в Хыналыге — 8 мм, в Ордубаде и Тертере — 3 мм, в Гёйгёле, Шамахы, Астаре, Агдаме, Джульфе и Нахчыване — 2 мм, в Шаруре, Дашкесане, Гедабеке, Нафталане, Геранбое, Губе, Гусаре, Хачмазе, Габале, Огузе, Исмаиллы, Шеки, Халтане, Шабране, Барде, Евлахе, Гёйчае, Мингячевире, Кюрдамире, Ярдымлы, Лерике, Кельбаджаре, Лачине, Кубадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули — 1 мм.

В Шуше, Ханкенди, Грыз и Лерике наблюдается туман.

Видимость ограничена до 500 метров.