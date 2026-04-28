Будет усовершенствован процесс электронной организации приема, регистрации и рассмотрения обращений граждан, а также процедур личного приема.

Это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «Об обращениях граждан», обсужденном сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, в письменных обращениях граждан также должны указываться следующие сведения:

выбор заявителем способа получения ответа на обращение (электронный или почтовый адрес либо посредством «электронного правительства» (e-gov)); в случае, если заявитель желает получить ответ через e-gov (за исключением обращений, поданных через e-gov), — индивидуальный идентификационный номер физического лица или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица; в случае выбора ответа по электронной почте — электронный адрес, на который должен быть направлен ответ.

Электронное обращение можно будет подать через официальный сайт органа, направить на его электронную почту или на почту должностного лица, а также через e-gov.

Рассмотрение таких обращений осуществляется субъектом или его должностным лицом с последующим предоставлением письменного ответа в зависимости от выбора заявителя — по электронной почте, на почтовый адрес либо через e-gov.