Вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара произошли на горящем в результате атаки ВСУ в Туапсе НПЗ, в следствие разлива на дорогу повреждены несколько автомобилей.

Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

«Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара №3, в результате чего горючее — нефть перекинулась на дорогу, повреждены насколько автомобилей. Сейчас [ситуацию] контролируем , — говорится в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

10:31 В Туапсе из-за падения обломков беспилотников в ночь на 28 апреля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пострадавших, как утверждается, нет. О других последствиях неизвестно.

Местные жители в районе 2 часов ночи сообщали о взрывах над городом и работе ПВО.

Туапсинский НПЗ подвергается атакам с середины апреля. Начавшийся после одной из этих атак пожар потушили только на четвертые сутки. В городе наступила экологическая катастрофа — выпали «нефтяные дожди», воздух наполнился сажей, а допустимая концентрация бензола и ксилола превысила норму в 2–3 раза. На следующий день после того, как открытое горение удалось ликвидировать, нефтепродукты из-за проливных дождей попали из реки в море.