В Туапсе третий день продолжается пожар на морском терминале после атаки украинских беспилотников. Из-за выбросов продуктов горения в городе ухудшилось качество воздуха — 22 апреля вместе с дождем на улицах появился черный налет.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, в ряде микрорайонов зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в 2–3 раза. Жителям рекомендовали реже выходить на улицу, держать окна закрытыми, проводить влажную уборку и при необходимости использовать маски.

Власти заявили, что ситуация стабилизируется после полной ликвидации возгорания.