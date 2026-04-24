В Туапсе из-за проливных дождей поднялся уровень реки, в результате чего произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

Ниже по течению в русле реки собирают нефтепродукты, которые частично попали в акваторию моря, а также на берег, добавили в оперштабе.

Напомним, в ночь на 20 апреля украинские БПЛА атаковали НПЗ и морской порт в Туапсе, после чего начался сильный пожар. В населенном пункте прошел так называемый нефтяной дождь — все вокруг оказалось покрыто продуктами горения нефтепродуктов.