В ЗАО «Бакинский метрополитен» продолжаются капитальный ремонт и реконструкция тупикового пути на станции «Ахмедлы» («Ази Асланов»).

Как сообщили в акционерном обществе, за многолетний период эксплуатации на данном участке возникли повреждения вследствие сложных гидрогеологических условий и воздействия грунтовых вод.

В рамках ремонтных работ на тупиковом пути обновляются и усиливаются изоляционные слои, полностью перестраиваются конструкции, а инфраструктура приводится в более устойчивое состояние.

Завершение строительства тупикового пути планируется до сентября 2026 года. Реконструкция станции будет проводиться в соответствии с Государственной программой на 2025–2030 годы — в период строительства станции «Y-17», которая будет выполнять функцию пересадочного узла для станции «Ази Асланов».