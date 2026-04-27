Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми в ряде регионов страны сильным ветром и нестабильными погодными условиями.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в отдельных районах прогнозируются периодические сильные порывы ветра, интенсивные осадки, кратковременные селевые потоки в горных реках, а также грозы.

С учётом этих прогнозов МЧС вновь напоминает о правилах безопасности.

В частности, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от лёгких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под линиями электропередач и высокими деревьями.

Кроме того, учитывая, что ветер осложняет тушение пожаров, особое внимание следует уделять соблюдению правил пожарной безопасности. Владельцам маломерных судов рекомендуется воздержаться от выхода в море в таких погодных условиях.

Также в целях защиты от возможных селевых и паводковых явлений рекомендуется избегать опасных зон и при возникновении угрозы немедленно подниматься на возвышенности.

Во время грозы гражданам советуют отключать электроприборы, не пользоваться телефонами, не приближаться к линиям электропередач и высоким объектам, не укрываться под деревьями. В случае нахождения в автомобиле следует остановиться, закрыть окна и переждать непогоду.