Гражданская коллегия Верховного суда приняла решение, обеспечивающее единообразие судебной практики относительно недопустимости повторного судебного рассмотрения по одному и тому же требованию при наличии уже вступившего в законную силу и частично исполненного судебного акта.

Как сообщили в суде, ранее по делу о ДТП было вынесено решение о взыскании 21 500 манатов, из которых 20 250 манатов остались невыплаченными. После смерти сторон к делу были привлечены их правопреемники, однако исполнительное производство было прекращено из-за неполного оформления наследственных вопросов. Впоследствии правопреемник потерпевшего подал новый иск, который суды удовлетворили.

Верховный суд подчеркнул, что право на судебную защиту не является абсолютным и включает обязательность исполнения судебных решений и недопустимость их повторного оспаривания. В подобных случаях вопросы должны решаться в рамках исполнительного производства с привлечением правопреемников, а не через новое судебное разбирательство.

В итоге решение апелляционного суда было отменено, а производство по делу прекращено.