В Азербайджане вводится ещё одно основание для прекращения трудового договора в случаях, не зависящих от воли сторон.

Это отражено в предложенной поправке к Трудовому кодексу Азербайджана, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, трудовой договор будет расторгаться в случае выявления факта заключения договора с лицом, не имеющим медицинской справки о состоянии здоровья, в сферах с тяжёлыми, вредными и опасными условиями труда, а также в целях охраны здоровья населения — в пищевой промышленности, общественном питании, здравоохранении, торговле и других аналогичных сферах, где использование труда таких лиц запрещено.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.