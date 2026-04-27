В Азербайджане после 2014 года наблюдалась тенденция замедления роста населения, однако долгосрочные прогнозы вновь указывают на увеличение нагрузки на городскую инфраструктуру. Об этом заявил Чагры Керимзаде, руководитель отдела Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

По его словам, в рамках реализации Генерального плана Баку проведены сравнительные сценарные расчеты, охватывающие период до 2040 года. Согласно базовому сценарию, численность населения Баку вырастет примерно на 540 тысяч человек и приведет к существенному увеличению потребностей в инфраструктуре. В частности, ожидается дополнительный спрос на 142 тысячи жилых единиц и создание порядка 372 тысяч рабочих мест.

«Это означает, что для обеспечения устойчивого экономического развития потребуется вовлечение дополнительно около 283 гектаров земельных территорий», — отметил Керимзаде. Представленные данные подчеркивают масштаб будущих вызовов в сфере градостроительства, а также необходимость комплексного планирования развития столицы с учетом роста населения и экономики.