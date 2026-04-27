Цель новой модели экзамена по иностранным языкам, внедрение которой запланировано на 2027 год, заключается в более реальной, функциональной и коммуникативной оценке языковых навыков учащихся.

Об этом заявила председатель Правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде на мероприятии «Оценивание по предмету иностранного языка на уровне полного среднего образования: новые подходы и перспективы».

Она отметила, что в последние годы в сфере оценки знаний по иностранным языкам были реализованы важные реформы. В частности, инструменты оценивания были приведены в соответствие со стандартами CEFR. По её словам, новая модель экзамена также позволит учителям планировать учебный процесс более эффективно и обеспечит системное развитие навыков письма. Для более широкого информирования общественности подобные мероприятия планируется проводить и в регионах.

Председатель ведомства добавила, что в рамках пилотного проекта по усовершенствованной модели экзамена для уровня полного среднего образования были проведены пробные тестирования с участием в общей сложности 858 учащихся из различных школ Баку и Сумгайыта.