На освобождённых от оккупации территориях Азербайджана в период с 20 по 26 апреля были обнаружены и обезврежены 23 противотанковые и 39 противопехотных мин, а также 621 неразорвавшийся боеприпас.

Об этом говорится в еженедельном отчёте Агентства Азербайджана по разминированию о проведённых гуманитарных операциях на освобождённых территориях.

Согласно информации, за прошедшую неделю было очищено от мин 1 593,1 гектара территории.

Отмечается, что работы по разминированию проводились Агентством Азербайджана по разминированию, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ханкендинском, Шушинском, Ходжавендском, Лачинском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также в четырёх освобождённых сёлах Газахского района.