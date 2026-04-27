В Азербайджане завершена реализация 13-го акта об амнистии, который охватил 22 935 человек.

Как сообщили в Министерстве юстиции, исполнение постановления «Об объявлении амнистии», принятого 19 декабря 2025 года в связи с «Годом Конституции и Суверенитета» по инициативе президента и утвержденного Милли Меджлисом, полностью завершено.

В ведомстве отметили, что по количеству охваченных лиц данная амнистия стала самой масштабной в истории страны.

Исполнение акта об амнистии осуществлялось в течение четырех месяцев при участии неправительственных организаций, представителей средств массовой информации и гражданского общества.

Согласно информации, 5 348 человек были освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Еще у 3 555 осужденных неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была сокращена на шесть месяцев.

Амнистия также коснулась 9 714 лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В частности, от различных видов наказаний освобождены: 7 970 человек, приговоренных к ограничению свободы, 734 — к исправительным работам, 82 — к обязательным работам, 741 — к штрафам, 175 — к ограничению по военной службе и 12 — к содержанию в дисциплинарной воинской части.

Кроме того, амнистия была применена к 1 059 осужденным, находившимся под условным осуждением, с отсрочкой исполнения наказания, а также к условно-досрочно освобожденным лицам.

Также от уголовной ответственности освобождены 3 259 человек: 1 676 — по делам, рассматриваемым в судах, и 1 583 — по материалам, находившимся в производстве органов предварительного следствия и дознания.

В ведомстве подчеркнули, что 13 актов амнистии, принятых с 1996 года, вновь подтверждают приоритет гуманистического подхода в уголовной политике государства, направленного на защиту прав человека и обеспечение социальной справедливости.