Сегодня на территории села Сырхавенд Агдеринского района произошёл минный инцидент.

Как сообщили в совместном заявлении Министерство внутренних дел Азербайджана, Генеральная прокуратура Азербайджана и ANAMA, в результате подрыва на противопехотной мине пострадал местный житель.

Отмечается, что житель села Енибина Ходжалинского района Вугар Ахмедов 1967 года рождения получил травму левой ноги, подорвавшись на неразминированной территории, расположенной на бывшей линии соприкосновения.

По данному факту в Тертерской районной прокуратуре начато расследование.

Государственные структуры вновь обратились к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной опасности, избегать посещения незнакомых территорий и не приближаться к участкам, где ведутся работы по разминированию и ограждению опасных зон.