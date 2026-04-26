Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в столице местами возможен туман. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 9–13 градусов тепла, днем — 16-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью ожидается на уровне 70–75%, днем — 55–60%.

В регионах Азербайджана, преимущественно в горных и предгорных районах, прогнозируются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы и град, а в высокогорье — снег.

Кроме того, местами ожидается туман, а также порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8–12 градусов тепла, днем — 21–26 градусов тепла, в горах ночью — 3–8 градусов тепла, днем — 10–15 градусов тепла.