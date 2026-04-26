По состоянию на 11:00 26 апреля в ряде районов Азербайджана наблюдались дожди, а в высокогорных территориях Дашкесана и Гедабея выпал снег.

По данным Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана, наибольшее количество осадков зафиксировано в Губе, Гёйгёле и Гедабее — по 5 мм. В Гусаре выпало 3 мм, в Дашкесане — 2 мм, а в Хачмазе, Гяндже, Нафталане, Шабране, Астаре, Ярдымлы, Лянкяране и Лерике — около 1 мм.

В ряде регионов усилился северо-западный ветер. Максимальная скорость достигла 26 м/с в Гёйчае, 24 м/с — в Агдаме и Нафталане, 22 м/с — в Тертере и Исмаиллы, 21 м/с — в Огузе. В Нефтчале, Габале и Барде зафиксировано до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Загатале, Балакене, Шеки, Зардабе и Дашкесане — до 18 м/с.

В Сабирабаде скорость ветра достигла 17 м/с, в Мингячевире, Гобустане и Билясуваре — 16 м/с, в Джульфе — 15 м/с.

Кроме того, в Гяндже, Шамкире, Алтыагаче, Гусаре и Лерике наблюдается туман, из-за чего видимость местами снижается до 500 метров.