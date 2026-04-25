Космос является одним из приоритетных военных направлений для Франции, на укрепление обороны в этой области выделяются значительные средства.

Как передает ТАСС, об этом в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche заявил начальник штаба Воздушно-космических сил (ВКС) республики генерал Жером Белланже.

«Космос представляет собой ключевое военное направление, что объясняет, почему Франция выделяет на него более €10 млрд согласно закону о военном планировании на 2024-2030 годы», — сказал он. Этот закон предусматривает выделение €36 млрд из госбюджета на военные расходы.

По мнению генерала, «любая современная война начинается в космосе». «В некоторых регионах, в частности на Ближнем и Среднем Востоке, помехи, связанные с использованием беспилотников, уже препятствуют использованию спутниковых данных», — указал Белланже.

Ранее на парламентских слушаниях генерал заявил, что война в космосе уже началась и этой отрасли необходимо уделять пристальное внимание.