Реализуемые в Баку новые градостроительные проекты оказывают значительное влияние как на экономическое, так и на эстетическое развитие столицы. Особое внимание привлекает расширение улицы Низами, одной из престижных зон города, а также создание её нового продолжения.

Эти изменения не только обновляют внешний облик города, но и стимулируют оживление на рынке недвижимости.

Председатель правления Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж заявил, что появление и расширение продолжения улицы Низами способствует росту статуса этой престижной территории.

По его словам, это прежде всего окажет серьёзное влияние на стоимость нежилых помещений на первых этажах зданий, а также приведёт к увеличению пешеходных зон и созданию более благоприятных условий для торговли. Он отметил, что данный проект является частью Генерального плана города Баку до 2040 года и представляет собой важный градостроительный шаг, направленный на развитие города.

Эксперт подчеркнул, что от этого процесса в первую очередь выиграют коммерческие объекты, торговые центры и предприятия, расположенные в данной зоне. Кроме того, ожидается рост цен и на жилую недвижимость.

По его словам, эта территория станет частью более широкой и престижной зоны, аналогичной «Торговой», где владение недвижимостью будет считаться статусным. Он отметил, что рост цен после подобных проектов обычно достигает до 30%, а на первом этапе может составить около 15%.

В дальнейшем, по его мнению, произойдёт стабилизация и укрепление ценового роста, что приведёт к повышению доходности коммерческих объектов, росту стоимости недвижимости и увеличению спроса как на коммерческие помещения, так и на жильё.

Эксперт добавил, что увеличение пешеходного потока может удвоить коммерческую ценность района, а дальнейшая реализация современных проектов и постепенный снос устаревших зданий улучшат общий облик города.