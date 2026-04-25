Тайвань опасается, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки в отношении острова во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в мае. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Тайваня Франсуа Ву в интервью Bloomberg.

«Больше всего мы опасаемся, что вопрос о Тайване может стать предметом обсуждения на переговорах между Си Цзиньпином и президентом Трампом», — заявил он.

По его словам, Тайбэй прилагает все усилия для предотвращения такого сценария.

На вопрос, предоставили ли США Тайваню какие-либо гарантии того, что позиция Вашингтона в отношении него не будет изменена, Ву ответил: «Ничего нельзя гарантировать на 100%».