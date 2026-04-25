Футбольные клубы «Нефтчи» и «Карабах» выступили с совместным обращением к болельщикам перед двумя очными матчами, которые пройдут 26 и 30 апреля в рамках XXIX тура Премьер-лиги Мисли.

Клубы отметили высокий интерес к играм в Palms Sports Arena — ожидается, что трибуны будут полностью заполнены.

«Нефтчи» и «Карабах» призвали фанатов сохранять выдержку, уважать соперников, их болельщиков и всех участников встречи, поддерживая команды в духе fair play.

В клубах напомнили, что футбол остается игрой, где возможен любой результат, и подчеркнули важность соблюдения этических норм.

Отметим, первый матч состоится завтра в 19:00 на арене Palms Sports Arena.