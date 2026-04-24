Европейский союз понёс убытки в размере 25 млрд евро из-за роста цен на энергоресурсы на фоне военных действий США и Израиля против Ирана.

Об этом на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она связала серьёзные экономические потери ЕС с влиянием ближневосточного конфликта на ключевые торговые маршруты и поставки энергии в регион.

«За 54 дня, прошедшие с начала конфликта, наши расходы на приобретение углеводородов выросли на 25 млрд евро, при том, что мы не купили ни на одну молекулу больше, чем раньше. Поэтому нам нужно ускорить внедрение альтернативных источников энергии», — отметила она.