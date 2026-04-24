Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мироваой войны 1941–1945 годов, вдовам погибших или впоследствии скончавшихся фронтовиков, а также лицам, награждённым орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Согласно распоряжению, участникам Второй мировой войны будет выплачено по 2 750 манатов.

Вдовам погибших во Вторую мировую войну или впоследствии скончавшихся участников войны, лицам, награждённым орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявшим задачи в интересах армии и флота в тыловых зонах фронта или в районах операций действующих флотов в годы войны, а также лицам, награждённым соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону города Ленинград, и участникам блокады Ленинграда будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 500 манатов.

На эти цели из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год, будет выделено 3 миллиона манатов.