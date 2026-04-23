На встрече с учениками франко-кипрской школы в Никосии президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен уйти из политики.

Выступление политика транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Сначала я консультировал других президентов и был министром, а потом подумал, что мы можем изменить ситуацию более решительно и быстро, создав партию», — сказал Макрон.

При этом лидер подчеркнул, что не планирует заниматься политикой после после истечения президентского срока. Такое заявление, по мнению RTL, BFMTV и Le Parisien, однозначно указывает на намерение Макрона не продолжать политическую деятельность после завершения президентского мандата.

Позже, уже по прибытии на неформальный саммит ЕС в Айя-Напе, у Макрона уточнили, что он будет делать после окончания срока.

Он отказался развивать тему, ответив, что не намерен комментировать ни собственные планы, ни детали французской политической жизни.

