Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов обсудили двусторонние отношения между двумя странами.
Об этом словацкий дипломат написал в социальной сети «Х» по итогам встречи.
«Мы положительно оценили высокий уровень двусторонних отношений между Словакией и Азербайджаном. Это подтверждается многочисленными предстоящими визитами на высоком уровне. С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления нашего сотрудничества», — отметил посол.
Had a productive meeting today with @HikmetHajiyev, Assistant to the President of the Republic of 🇦🇿 and Head of the Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration. 🇸🇰🤝🇦🇿
We positively assessed the excellent level of bilateral relations between 🇸🇰 and 🇦🇿.…
— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) April 23, 2026