Уровень Каспийского моря достиг исторического минимума, и процесс его обмеления продолжается.

Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по вопросам изменения климата Мухтар Бабаев, выступая в Астане на панельной сессии диалога высокого уровня по Тегеранской конвенции: укрепление сотрудничества в интересах Каспийского моря в рамках Регионального экологического саммита.

По его словам, снижение уровня Каспия создаёт серьёзные угрозы для экологии, экономики и социальной сферы всех прикаспийских государств. Он подчеркнул, что Каспийское море является не только природным объектом, но и общим историко-культурным наследием, которое необходимо сохранить для будущих поколений.

Бабаев отметил, что основной приток воды в Каспий обеспечивает река Волга — до 80% общего объёма, однако в настоящее время он значительно сократился. По его словам, приток воды сейчас находится на историческом минимуме, и ожидаемого увеличения после снежной зимы не произошло.

Среди причин ситуации он назвал изменение климата, усиливающее испарение, а также деятельность человека, включая водозабор для сельского хозяйства и строительство гидротехнических сооружений.

Он также отметил, что Азербайджан рассматривает проблему обмеления Каспия как приоритетную и тесно сотрудничает в этом направлении с Казахстаном. По его словам, состояние Каспийского моря напрямую влияет на жизнь и будущее прикаспийских стран.

При координации с Программой ООН по окружающей среде создана международная платформа для объединения усилий по борьбе с обмелением, а также разработан 10-летний план действий в рамках Тегеранской конвенции.

Бабаев добавил, что работа в этом направлении будет продолжена под руководством президента Ильхама Алиева, который ранее призвал прикаспийские страны к скоординированным действиям.