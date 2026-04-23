В городе Лачин планируется завершить строительство канатной дороги и ввести её в эксплуатацию до конца текущего года.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на территории ведутся интенсивные работы.

В частности, осуществляется перенос зелёных насаждений, закладка фундаментов опор и терминалов канатной дороги, а также доставка необходимого оборудования.

Ожидается, что реализация проекта будет способствовать развитию туристической инфраструктуры региона и созданию новых возможностей для посетителей.