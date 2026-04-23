Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, выступивший на азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Баку, напомнил, что 15 апреля в городе Шуша состоялось 9-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией. Подчеркивалось, что в ходе заседания были определены приоритетные направления будущего сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, культуры, туризма, образования и других областях.

Он отметил, что благоприятная бизнес-среда и инвестиционные возможности в обеих странах играют важную роль в расширении сотрудничества и налаживании новых бизнес-связей.

Министр добавил, что регулярная организация бизнес-форумов, усиление обмена информацией о конкурентоспособной экспортной продукции и активное участие в международных выставках будут играть ключевую роль в укреплении связей между предпринимателями обеих стран.

М. Мамедов подчеркнул важность обмена опытом в сферах аграрных технологий, продовольственной безопасности и экспорта продукции, отметив, что партнерство в данном секторе принесет взаимную выгоду обеим странам.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе отметил значимость отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что бизнес-форумы являются важной платформой для налаживания контактов между деловыми кругами, способствуют созданию новых инвестиционных возможностей, расширению торгового оборота и развитию устойчивого экономического сотрудничества.

В рамках азербайджано-латвийского бизнес-форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Латвийской торгово-промышленной палатой (LCCI).

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между ООО Caspian Energy Club International и Power House Latvia LCC.

В ходе мероприятия были представлены презентации, посвященные инвестиционным возможностям Азербайджана и Латвии, а также освещены экономические приоритеты обеих стран и условия, созданные для иностранных инвесторов.

В рамках бизнес-форума были организованы встречи между предпринимателями, в ходе которых обсуждались возможности расширения бизнес-связей.