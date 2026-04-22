Первый официальный визит президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан еще больше укрепит дружественные связи между двумя странами.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев, слова которого приводятся в его аккаунте в соцсети X.
«Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Декларация о Стратегическом партнерстве, подписанная девять лет назад, вывела азербайджано-латвийские отношения на высокий уровень. Уверен, что Ваш первый официальный визит в нашу страну в качестве президента еще больше укрепит наши дружественные связи и откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркивается в публикации.
Very cordial and substantive discussions with President of Azerbaijan Ilham Aliyev. Discussed bilateral relations, regional security and energy issues. As strategic partners we will further develop close political and economic ties. Thank you, Mr. President for warm welcome 🇱🇻🇦🇿 pic.twitter.com/V02WX1Tk0B
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2026