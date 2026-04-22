Первый официальный визит президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан еще больше укрепит дружественные связи между двумя странами.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, слова которого приводятся в его аккаунте в соцсети X.

«Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Декларация о Стратегическом партнерстве, подписанная девять лет назад, вывела азербайджано-латвийские отношения на высокий уровень. Уверен, что Ваш первый официальный визит в нашу страну в качестве президента еще больше укрепит наши дружественные связи и откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркивается в публикации.