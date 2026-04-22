В Европейском союзе начался процесс разблокирования принятия окончательного решения о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Сейчас уже идет выполнение нашей договоренности с Евросоюзом о разблокировании пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро на два года, а также нового санкционного пакета против России за эту войну. Разблокирование — это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на Россию будут достаточными», — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Европейским союзом, в том числе в таких чувствительных вопросах, как работа нефтепровода «Дружба».

«Рассчитываем, что и со стороны Европы будет сделано всё необходимое для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины. Важно, чтобы европейский пакет поддержки начал работать оперативно», — отметил он.

Зеленский также сообщил, что украинская сторона планирует обсудить с европейскими лидерами открытие переговорных кластеров о вступлении Украины в Европейский союз, поскольку необходимые условия уже выполнены.

Кроме того, по его словам, продолжается работа по усилению санкций против России и развитию европейской энергетической системы, чтобы лишить Россию возможности манипулировать поставками энергоресурсов в Европу.