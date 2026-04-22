Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что послабление санкций в отношении иранского и российского экспорта нефти будет продлено на 30 дней.

Это решение принято после запросов примерно от 10 наиболее уязвимых стран, столкнувшихся с дефицитом из-за закрытия Ормузского пролива.

На слушаниях в подкомитете по бюджету Сената США Бессент заявил, что запросы поступили от финансовых лидеров примерно 10 стран в ходе состоявшихся на прошлой неделе встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Он также заявил, что оценки, согласно которым Иран получил от этой помощи более $14 млрд, являются «мифом».