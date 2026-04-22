В Милли Меджлисе состоялась встреча с делегацией во главе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью азербайджанского парламента.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе встречи отметила важность визитов на высшем уровне и регулярного политического диалога для развития двусторонних связей, особенно взаимных визитов глав государств.

С.Гафарова также отметила тесное межпарламентское сотрудничество между Баку и Ригой, в частности особую роль взаимных визитов и парламентских групп дружбы в развитии этих связей.

В ходе беседы она подробно проинформировала латвийского президента о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, истории независимости и парламентаризма нашей страны, структуре и деятельности Милли Меджлиса.

Эдгарс Ринкевичс рассказал о проведенных сегодня встрече и переговорах с президентом Ильхамом Алиевым в рамках своего визита в Баку. Он подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим партнером как для Латвии, так и для Евросоюза.

Президент Латвии также сообщил, что Рига приветствует и поддерживает достигнутый прогресс в мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Ринкевичс отметил большие усилия президента Ильхама Алиева в этом мирном процессе.

Латвийский лидер также выразил уверенность, что подписанные между двумя странами в рамках визита документы и достигнутые договоренности в скором времени принесут свои плоды.

Ринкевичс также подчеркнул важность межпарламентских связей, регулярных визитов и обмена опытом между членами парламентов и рабочими группами. Он поделился своими мыслями о перспективах развития двусторонних отношений в сферах экономики, образования, инвестиций, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма и других.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.