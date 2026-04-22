В Каспийское море в районе села Курык Мангистауской области Казахстана упал неизвестный объект.

Местные СМИ отмечают, что инцидент вызвал панику среди жителей региона.

По словам очевидцев, объект упал в воду на некотором расстоянии от села, однако был виден с берега.

Актюбинский гарнизон распространил официальное заявление по поводу происшествия. Согласно информации, в районе проводятся морские учения.

«21 апреля в водах морского полигона, расположенного к югу от населённого пункта Курык, в рамках плановых задач с участием кораблей Военно-морских сил были проведены практические стрельбы по условным целям. В соответствии с требованиями безопасности до и после начала учений использовались сигнальные ракеты. Зафиксированные события связаны с плановыми военными учениями и не представляют угрозы для населения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.