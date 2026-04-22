Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Иран на фоне частичного открытия воздушного пространства исламской республики.
В ведомстве заявили, что желающие могут покинуть страну по суше, выехав в Азербайджан, Армению, Турцию или Туркменистан.
Иран 18 апреля объявил о частичном открытии своего воздушного пространства и возобновлении авиасообщения в восточной части страны.
Iran: As of April 21, Iran’s airspace has partially reopened. U.S. citizens should leave Iran now, monitor local media for updates, and consult with commercial carriers for additional information on flights out of Iran. Americans seeking to depart Iran may also depart by land to… pic.twitter.com/yvVIqO0XoJ
