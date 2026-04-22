Администрация США намерена предоставить несколько дней Ирану для того, чтобы тот вернулся за стол переговоров, иначе боевые действия могут возобновиться. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно заявлению одного из них, «Трамп готов продлить перемирие еще на три-пять дней, чтобы иранцы смогли привести свои дела в порядок». Продление режима прекращения огня «не будет бессрочным», — добавил он.

По словам американского чиновника, «было решено дать дипломатическим усилиям немного больше времени».