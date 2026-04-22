Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном.

Об этом он сообщил в Truth Social.

По словам Трампа, власти Пакистана, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, попросили Соединенные Штаты приостановить нанесение ударов по Ирану до тех пор, пока руководство и представители страны не выработают единое предложение.

«Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и оставаться готовыми и способными к действиям, а также продлить перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры, так или иначе», — написал он.