Судебные органы Ирана опровергли заявление президента США Дональда Трампа о якобы предстоящей казни восьми женщин.

Как сообщили в Медиацентре судебной системы Ирана, соответствующая информация была распространена официальными структурами.

Отмечается, что в результате тщательного рассмотрения дел часть указанных лиц была освобождена, а в отношении некоторых рассматривается возможность вынесения судебных решений, которые в случае подтверждения обвинений могут повлечь наказание в виде лишения свободы.

Подчеркивается, что ни в одном из случаев не вынесено окончательного судебного решения, предусматривающего смертную казнь.

Ранее Дональд Трамп в своём сообщении заявил о якобы существующей угрозе казни восьми женщин в Иране и обратился к иранскому руководству с призывом не причинять им вреда.