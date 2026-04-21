Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией во главе с руководителем парламентской группы дружбы Ирландия—Азербайджан Тони Маккормаком, находящейся с визитом в стране.

Как отмечается, Сахиба Гафарова заявила, что в ходе подобных контактов достигаются договорённости о развитии сотрудничества между парламентами двух стран. Стороны также подчеркнули важность совместной деятельности в рамках международных парламентских организаций.

Тони Маккормак, выразив благодарность за приглашение и оказанное гостеприимство на высоком уровне, отметил наличие возможностей для углубления межпарламентских связей. По его словам, подобные визиты и контакты способствуют достижению данной цели.

Спикер парламента Азербайджана также подчеркнула, что в стране проводится большое количество международных мероприятий, в рамках которых Азербайджан представляет своё видение глобальных процессов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также рассмотрели другие темы, представляющие взаимный интерес.