Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, застрявший в аэропорту Тегерана из-за начала боевых действий в регионе, вылетел в Турцию спустя 53 дня.

Об этом сообщает агентство DHA.

Ожидается, что борт должен прибыть в Стамбул к вечеру 21 апреля.

В публикации отмечается, что самолет был вынужден оставаться в Тегеране с конца февраля из-за закрытия воздушного пространства. Подчеркивается, что экипаж воздушного судна в начале войны был успешно эвакуирован в Турцию сухопутным путем.

По данным агентства, возвращение самолета стало возможным в связи с частичным снятием ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана.