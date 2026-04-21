В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины в результате взрыва гранаты пострадали пятеро полицейских.

По данным полиции, утром 21 апреля правоохранители прибыли в село Николаевка после сообщения о неадекватном поведении местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и заявлявшего о наличии гранат.

Во время попытки задержания мужчина сообщил об открытии газа в доме, после чего бросил в сторону полицейских две гранаты. Одна из них не сработала, вторая взорвалась. Пятеро правоохранителей получили ранения.