Амир Али Мирджафари, обвиненный в совершении действий в интересах израильской разведки и поджоге мечети в Тегеране в ходе январских беспорядков, был казнен во вторник утром после вынесения приговора. Об этом сообщило агентство Mizan.

Отмечается, что Мирджафари после задержания признался в участии в беспорядках, поджоге мотоцикла и нападении на сотрудников правоохранительных органов.

По информации Mizan, в то же время в двух других иранских провинциях 22 человека, обвиненных по статье о сотрудничестве с врагом, были приговорены к тюремному заключению.