Французские танкеры не подвергались целенаправленным нападениям в Ормузском проливе.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Гданьске после встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском, пишет sb.by.

«Что касается недавних событий в Ормузском проливе, Франция не была целенаправленно атакована. С французской стороны погибших и раненых нет», — заявил лидер Франции.

Также Макрон посчитал ошибкой решение США и Ирана продолжать эскалацию в Ормузском проливе:

«Вероятно, после решения США сохранить адресную блокаду Ормузского пролива Тегеран изменил свою первоначальную позицию. Я считаю, что это ошибка с обеих сторон».

