Французские танкеры не подвергались целенаправленным нападениям в Ормузском проливе.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Гданьске после встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском, пишет sb.by.
«Что касается недавних событий в Ормузском проливе, Франция не была целенаправленно атакована. С французской стороны погибших и раненых нет», — заявил лидер Франции.
Также Макрон посчитал ошибкой решение США и Ирана продолжать эскалацию в Ормузском проливе:
«Вероятно, после решения США сохранить адресную блокаду Ормузского пролива Тегеран изменил свою первоначальную позицию. Я считаю, что это ошибка с обеих сторон».