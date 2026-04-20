Группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям посетила посольство Украины в Азербайджане.

Об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году в Токио в ходе конференции UMAC (Ukraine Mine Action Conference 2025), продолжается сотрудничество с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию.

По словам дипломата, стороны предпринимают конкретные шаги в области обучения, обмена опытом и деятельности по разминированию.

«Мы благодарны Азербайджану за солидарность и поддержку», — подчеркнул Юрий Гусев.