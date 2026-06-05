Руководитель ОАО «Международный торговый морской порт Баку Говсан» Руслан Эйюбов, проходящий по делу о контрабанде сигарет, переведен под домашний арест, сообщают местные СМИ.

Соответствующее решение 4 июня принял Бинагадинский районный суд.

Руслан Эйюбов был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В декабре прошлого года суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Отметим, что Руслан Эйюбов является братом Гасана Эйюбова, ранее освобожденного от должности начальника Главного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета.